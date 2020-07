Commercio online di merce contraffatta, Gdf Taranto sequestra beni per 70mila euro

TARANTO - Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore complessivo di oltre 70mila euro, disposto dal Tribunale di Taranto, è stato eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti di un commerciante che vendeva illecitamente su internet capi ed accessori di abbigliamento contraffatti. Nel corso degli approfondimenti investigativi, eseguiti su delega del sostituto procuratore Antonio Natale, sono stati analizzati i dati del traffico telefonico sull'utenza cellulare presente nelle pagine dei social network utilizzate per la vendita di capi di abbigliamento, calzature e articoli griffati (Alexander Mc Queen, Burberry, D&G, Fendi, Hermes, Gucci, Tods, Versace, Dior, Ferragamo, Chanel) ceduti peraltro in totale evasione d’imposta. Le Fiamme Gialle hanno inoltre ricostruito i movimenti finanziari veicolati attraverso servizi di pagamento, carte di credito ricaricabili e i rapporti finanziari utilizzati per il pagamento dei prodotti commercializzati. In tal modo, è stato determinato in 312.143,46 euro il volume delle transazioni per l’approvvigionamento delle merci da account prevalentemente cinesi e nei rapporti con i privati compratori, segnalando all’autorità giudiziaria una persona, considerata responsabile del commercio illecito, attiva in rete con l’account «giulia sara ferragni». Il sequestro preventivo per un valore di 70.482,96 euro è pari al reale profitto ricavato dall’illecita attività.