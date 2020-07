Fim-Cisl, il tarantino D'Alò confermato in segreteria con Benaglia

TARANTO - Il Consiglio generale della Film Cisl riunito a Roma ha eletto la squadra che lavorerà con il nuovo segretario nazionale Roberto Benaglia. La 'new entry' è Massimiliano Nobis della Fim Veneto, che va ad integrarsi nel gruppo composto da Ferdinando Uliano, Michele Zanocco e Valerio D`Alò (Puglia). Confermato, quindi, nella segreteria nazionale della Fim Cisl il tarantino D’Alò, ex segretario generale della Fim Taranto-Brindisi, che ha diffuso una nota. In una nuova squadra l’elezione di D’Alò, aggiunge la nota, "potrà portare continuità alle vertenze che lo hanno visto partecipe con i suoi delegati, ancora in fase di trattative. Prima tra tutte l’infinita vertenza ex Ilva oggi ArcelorMittal». "Avevo 30 anni - ricorda D’Alò - quando è iniziata la crisi Ilva, nel 2008, con la cassa integrazione. Oggi ne ho 42, spero sia questa la fase di una svolta positiva verso il territorio di Taranto e verso il lavoro che riprenda quanto prima».