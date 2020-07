Asl Taranto acquista capannone per Cittadella del Carnevale

TARANTO - Grazie al finanziamento di 2,5 milioni di euro concesso, nei mesi scorsi, dalla Regione Puglia, il Consorzio Asi-Area Sviluppo Industriale di Taranto sta procedendo all’acquisto di un grande capannone a Massafra che sarà ristrutturato e messo a disposizione dei cartapestai della cittadina. E’ stato pubblicato infatti l’Avviso pubblico online dell’Asi e del Comune di Massafra. L’immobile sarà destinato a Cittadella del Carnevale e della lavorazione della cartapesta da concedere in uso al Comune e consentire, a chiunque ne abbia interesse, la possibilità di presentare proposte. «Quell'area dismessa - commenta il presidente del Consorzio Asi, Costanzo Carrieri - simbolo di una trasformazione, della resilienza di una comunità» . E' un progetto «al quale teniamo molto - sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Mino Borraccino - e per il quale abbiamo molto lavorato, affinché fosse favorito e promosso lo sviluppo locale di una filiera, quella della cartapesta che, come è noto, è importante per Massafra, che ha una lunga tradizione del Carnevale con la sfilata annuale dei carri allegorici». All’interno del capannone ristrutturato le attività si realizzeranno durante tutto l’anno, al servizio di analoghe manifestazioni in altri territori della regione, con il coinvolgimento anche delle scuole.