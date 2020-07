Taranto, al via campagna vaccinazione anti pneumococcica

TARANTO - Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto e la Medicina Generale hanno condiviso l'opportunità di anticipare il periodo della vaccinazione anti pneumococcica e anti herpes zoster, in vista del maggiore impegno previsto nel periodo autunnale e della prossima campagna vaccinale anti-influenzale. L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, spiega l’Azidenda sanitaria, rende quanto mai opportuna la ripresa della campagna vaccinale anti pneumococcica in favore dei soggetti più fragili, in particolare gli ultra sessantacinquenni e gli individui affetti da patologie croniche. "La somministrazione del vaccino anti pneumococcico - viene puntualizzato - non ha limitazioni stagionali, così come il vaccino anti-zoster, entrambi indispensabili per ridurre il carico legato alle malattie respiratorie di origine batterica e scongiurare il rischio di contrarre eventuali co-infezioni o aggravare le esistenti». È stato, pertanto, definito un protocollo finalizzato a offrire tali misure di prevenzione e incrementare significativamente i livelli di protezione della popolazione di riferimento nei confronti di queste patologie. La campagna vaccinale è attiva dall’1 luglio al 30 settembre 2020.