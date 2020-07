Castellaneta, sequestrato intero terreno coltivato con 70mila piante di cannabis: 4 arresti

I Carabinieri di Palagianello (Ta) hanno arrestato in flagrante per produzione ai fini di spaccio di stupefacente in concorso, un 56enne di Mottola, un 57enne di Martina Franca, un 30enne di Mottola e un 23enne di Mottola, tutti incensurati.

I militari, dopo aver individuato un terreno in contrada Borgo Perrone, agro del comune di Castellaneta, coltivato interamente a Cannabis indica, si sono appostati e hanno atteso l’arrivo dei quattro. La piantagione di circa 70 mila piante, di altezza media di 1,5 metri, è stata sequestrata. Gli arrestati si trovano ai domiciliari.