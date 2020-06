Mittal Taranto, gestione Cig Covid: incontro Inps sindacati il 30 giugno

TARANTO - La direzione dell’Inps di Taranto ha convocato per il 30 giugno Fim, Fiom e Uilm per discutere dell’esposto presentato sulla gestione, nello stabilimento ArcelorMittal, della cassa integrazione con causale Covid 19, definita «anomala». Lo si apprende da fonti sindacali.

Nella denuncia, le sigle metalmeccaniche hanno sottolineato che «per le manutenzioni centrali e di produzione, nonostante vi sia una presenza di circa l’85% del personale in cassa integrazione, l'azienda continua a fare un utilizzo improprio di straordinario programmato. Inoltre, l’azienda ricorre a ditte terze per sostituire, di fatto, le maestranze dei reparti». I coordinatori di fabbrica Vincenzo La Neve (Fim), Francesco Brigati (Fiom) e Gennaro Oliva (Uilm) contestano anche le "modifiche apportate dall’azienda, sull'organico tecnologico che effettua la propria attività a 21 turni. Infatti, l’azienda - osservano - ha introdotto la cassa integrazione per la squadra 'disponibilè procurando una immotivata programmazione di lavoro straordinario in presenza dell’ammortizzatore sociale».

Le organizzazioni sindacali precisano che in merito «a precedenti denunce ad oggi non vi è stata alcuna risposta» da parte dell’ente previdenziale.