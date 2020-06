San Marzano di S.G., 28enne ha in casa mezzo kg di marijuana: arrestato

I Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe (Ta), hanno arrestato un 28enne del luogo, con precedenti di polizia. Avendo notato nei giorni scorsi ed in particolare nelle prime ore pomeridiane un intenso viavai di persone nell’abitazione del giovane, i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione, trovando due sacchetti in cellophane termosaldati, contenenti quasi mezzo chilo di marijuana, pronta per la vendita, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e circa 3000 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Il giovane si trova ai domiciliari.