Martina Franca, tenta di dare fuoco alla casa dei suoceri: arrestato 38enne violento

MARTINA FRANCA - I carabinieri della Compagnia di Martina Franca hanno arrestato un 38enne del luogo per maltrattamenti in famiglia. I militari, intervenuti sul posto su segnalazione al 112, hanno constatato che poco prima l'uomo, alla presenza della figlia minore, aveva cosparso alcuni locali attigui alla casa dei suoceri con del liquido infiammabile per poi allontanarsi.

Subito rintracciato, l’uomo veniva tratto in arresto anche in considerazione dell’indole violenta che lo stesso più volte aveva già manifestato nel proprio contesto familiare. Su disposizione del Pubblico ministero è stato accompagnato presso l’abitazione dei propri genitori e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.