Taranto, identificati rapinatori «seriali» autori di 2 colpi in un giorno

TARANTO - Identificati gli autori delle rapine compiute lo scorso 15 giugno ai danni del bar «Kaos» in via Di Palma (bottino 300 euro) e al negozio di abbigliamento «Lina» di via Basta (bottino 50 euro): si tratta di un 21enne di Taranto con precedenti di polizia e di un minorenne. Il primo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia, il secondo denunciato. Le indagini dei militari, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e alle testimonaizne raccolte, hanno consentito di individuare i presunti responsabili.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso poi di rinvenire nelle abitazioni dei due giovani gli indumenti utilizzati durante le rapine nonché parte della refurtiva, che e’ stata restituita ai titolari delle attività colpite. Condotti in caserma, per una più compiuta identificazione, i due soggetti hanno ammesso le proprie responsabilità avvalorando le ipotesi investigative degli operanti.