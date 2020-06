Martina Franca, casolare di campagna adibito a improbabile canile: donna denunciata

La polizia di Martina Franca (Ta) ha scoperto e denunciato la proprietaria di un casolare fatiscente al cui interno erano ingabbiati alcuni cagnolini, abbandonati e denutriti. Le indagini hanno avuto inizio alcuni mesi fa, quando alcuni vicini ed un’associazione animalista avevano segnalato lo stato di assoluta incuria e degrado del casolare di campagna con annessa pineta, adibito di fatto a discarica di rifiuti vari e ad improbabile canile.

Lo scenario davanti al quale si sono imbattuti i poliziotti è stato davvero raccapricciante: il casolare, distante circa 7 km dal centro abitato, composto da una fitta pineta ed una villetta, era in totale stato di abbandono, invaso da cumuli di rifiuti accatastati ovunque e da una notevole quantità di escrementi di animali. Degli otto cani meticci ritrovati, di taglia media e tutti privi del previsto microchip, due erano reclusi in altrettanti angusti recinti nel giardino, mentre gli altri sei erano all'interno dell’appartamento al piano superiore dell'immobile.



Nelle stanze dell'abitazione, anch'essa in condizioni igienico-sanitarie precarie, sono stati trovati anche due cuccioli di circa 20 giorni e un altro, morto probabilmente qualche giorno prima. Gli operatori hanno provveduto al prelevamento degli animali,

che sono stati affidati al canile comunale, previa microchippatura e somministrazione di vaccini. La donna, una 57enne del posto, è stata denunciata per il reato di maltrattamento di animali.