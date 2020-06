Taranto, all'ospedale Moscati nuovo modulo di terapia intensiva: 20 posti letto

TARANTO - Verrà consegnato domani all’ospedale Moscati di Taranto, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il nuovo modulo con venti posti letto di terapia intensiva completamente attrezzati e dedicati a malati Covid. Uno spazio prefabbricato Covid, collegato funzionalmente con il padiglione di Malattie Infettive ma, come quest’ultimo, completamente autonomo rispetto al monoblocco del Polo Oncologico.Con questa struttura, realizzata dalla Protezione Civile in collaborazione con Asset, l’Azienda per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio del Regione Puglia, e il padiglione Malattie Infettive, si viene a creare un mini padiglione Covid multidisciplinare. I venti nuovi posti letto di terapia intensiva dedicati a malati Covid, fa sapere l’Asl, si aggiungono ai posti letto, già previsti, istituiti e in via di approntamento, nel Padiglione Infettivi. Si tratta, nello specifico, di ventotto posti di malattie infettive per pazienti Covid accertati, diciotto per pazienti sospetti Covid, dieci per pazienti di terapia subintensiva pneumologica e otto di osservazione breve per il 118 Covid.

Nello stesso padiglione, inoltre, sono previsti gli spazi per il servizio della dialisi per pazienti ambulatoriali e una stanza di degenza per eventuali emergenze psichiatriche, ma anche l’installazione di una Tac dedicata esclusivamente ai pazienti Covid e una piccola sala operatoria/ambulatorio chirurgico per gli eventuali controlli post chirurgici nei pazienti Covid positivi. Il presidente Emiliano, accompagnato dal direttore generale dell’Asl Stefano Rossi, effettuerà anche un breve sopralluogo nei locali già sede della Banca d’Italia che, grazie a fondi regionali, saranno acquistati dall’Azienda sanitaria per farne la sede della Facoltà di Medicina.