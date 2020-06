Taranto, tartaruga caretta caretta bloccata da un cappio alla pinna: salvata

TARANTO - Salvataggio di fortuna per una piccola tartaruga caretta caretta: l'esemplare è stato liberato nelle acque del Mar piccolo, a Taranto. Aveva un cappio attaccato alla zampa che non gli consentiva di nuotare liberamente e che l'avrebbe lentamente portata ad annegare. A chiamare i soccorsi è stato un sub che durante la battuta di pesca ha notato una pinna dalla quale pendeva un calza di cozze. Si è reso subito conto che si trattava di una tartaruga in difficoltà e ha allertato la capitaneria di porto che è giunta sul posto. Il sub si è immerso e l’ha issata sul motoscafo dove ha liberato la pinna. Per fortuna non ha riportato gravi ferite ed è stata subito liberata.