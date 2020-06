Taranto, officine abusive: sequestri e sanzioni per 15mila euro ai titolari

La Polizia Stradale di Taranto - Squadra di Polizia Giudiziaria, nell’ambito di controlli periodici per reprimere il fenomeno dell’abusivismo commerciale, ha effettuato un controllo in due locali, entrambi nel comune di Taranto quartiere Talsano, in via Pavaresi, gestiti rispettivamente da S.A. e V.M., e adibiti ad attività commerciali di carrozzeria e autofficina del tutto abusive.

Nel corso degli accertamenti sono state rilevate numerose violazioni di carattere amministrativo: entrambi i titolari esercitavano abusivamente l’attività di carrozzeria e di autofficina senza la denuncia di inizio attività alla Camera di Commercio di Taranto. È scattato il sequestro amministrativo delle attrezzature e strumentazioni utilizzate: 40 latte di materiale da carrozzerie (vernice per auto, solventi, pasta abrasiva ect), smerigliatrici, compressori, saldatrice, pistole per verniciare veicoli, levigatori, di un banco da lavoro con annessi utensili per officina meccanica, generatore di corrente, saldatrici, ricambi di auto usati, varia utensileria e attrezzature. Le sanzioni amministrative comminate nei confronti dei due soggetti ammontano ad un valore complessivo di 15mila euro circa. Apposti i sigilli sulla strumentazione sottoposta a sequestro amministrativo.