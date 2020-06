Ex Ilva Taranto, arriva il vertice al Mise: sindacati convocati il 9 giugno

TARANTO - Per il 9 giugno prossimo il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha convocato un incontro in videoconferenza con i sindacati metalmeccanici e confederali circa la vertenza in corso sull'Ex Ilva. Lo rendono noto gli stessi sindacati secondo cui non ci sarà l’azienda.

LUNEDì CONSIGLIO DI FABBRICA - Fim, Fiom e Uilm hanno convocano per lunedì 8 giugno il consiglio di fabbrica dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto per fare il punto della situazione alla luce di quanto emerge dal nuovo piano industriale presentato dalla multinazionale. «Siamo pronti a tutto - sottolineano i sindacati - per impedire i licenziamenti.

Il governo ha ricevuto il piano industriale di ArcelorMittal e al momento alle organizzazioni sindacali non è stato possibile visionarlo ed esprimere un giudizio complessivo su quanto emerso in queste ore sui media nazionali». Dalle prime indiscrezioni, "prevale - affermano Fim, Fiom e Uilm - l’atteggiamento predatorio da parte della multinazionale che da una parte chiede risorse pubbliche e dall’altra a licenziare migliaia di lavoratori ed allungare i tempi sul piano ambientale e industriale. ArcelorMittal in questi mesi ha mostrato tutta la sua inaffidabilità continuando a disattendere tutti gli impegni assunti in sede ministeriale a partire dall’accordo del 6 settembre 2018». Il consiglio di fabbrica straordinario è stato convocato per lunedì alle 9.30 «per decidere - precisano i sindacati - le mobilitazioni da da intraprendere per rispedire al mittente il piano di esuberi di ArcelorMittal e chiedere al governo il rilancio ambientale, occupazionale e produttivo del sito di Taranto».