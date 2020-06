Taranto, in casa ha 2 chili di eroina purissima: 60enne in carcere

I carabinieri di Taranto hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 60enne del posto. I militari hanno concentrato l'attenzione sugli strani movimenti nei pressi di un'abitazione di via 2 giugno, nel quartiere Paolo VI, e hanno individuato l'appartamento in cui era nascosto lo stupefacente. Hanno poi fatto irruzione nella casa del 60enne e hanno scoperto dietro un armadio 4 panetti di eroina purissima, per un peso complessivo di 2,2 chili.ì

Nel corso delle operazioni trovati anche 8mila euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo si trova in carcere: la droga sul mercato avrebbe fruttato 90mila euro circa.