Taranto, spacciava pasticche di «turbodroga» sintetica Tesla: arrestato 22enne

TARANTO - Aveva nascosto oltre un centinaio (109) di pasticche di droga sintetica all'interno del suo casco da moticiclista. Ma il nascondiglio non è sfuggito ai «falchi» della Questura che, pertanto, hanno arrestato il 22enne tarantino Davide De Bartolomeo Antonante per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso anche di un marsupio, al cui interno c'era un bilancino di precisione, una lama per taglierino con evidenti tracce di hashish, 840 euro in banconote e, in un pacchetto di sigarette, sette dosi di hashish ed una dose di marijuana.

Altonante, già noto alle forze dell'ordine, era già finito sotto osservazione da parte dei poliziotti che da tempo sospettavano che lo stesso avesse ripreso a pieno ritmo la sua illecita attività di spaccio.

Ma questa volta la sostanza stupefacente spacciata dal pusher ha un nome particolare, “Tesla”, come accattivante è anche il modo in cui si presenta, in pasticche, di forma triangolare e di un bel colore brillante, arancione.

Rientra tra le cosiddette “turbodroghe” derivanti dall’ectasy, in cui l’MDMA (metilendiossimetamfetamina) è mescolato con altre sostanze chimiche che ne esaltano l’azione e che possono causare la morte di un ragazzo anche solo dopo una singola assunzione.