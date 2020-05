Mittal Taranto, il sindaco: «Governo abbia il coraggio di voltare pagina altrimenti sarà una catastrofe»

TARANTO - «Sull'ex Ilva incombe la catastrofe, non c'è più alcun margine per misure palliative, il Governo abbia il coraggio di voltare una volta per tutte pagina».

Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, aggiungendo che «anche in mezzo a mille difficoltà ed ostruzioni, Taranto preferisce seguire la traiettoria dell’Europa e del cosiddetto Green Deal». Il sindaco chiede al Governo di spiegare «chiaramente quale è il progetto che ha sull'ex Ilva, il tempo stringe. Altrimenti meglio lasciarci una volta per tutte quel Novecento alle spalle ed investire tutti insieme in quei settori davvero strategici per il nostro futuro, turismo, cultura, cleantech, biotecnologie, energie rinnovabili, logistica, blue economy, aerospazio, cantieristica, moda, eccetera, cioè dove sta andando decisamente il mondo civilizzato».

A questo «giro di boa della storia - prosegue - non ci saranno negoziati al ribasso in nessuno dei temi cari ai tarantini».