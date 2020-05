Massafra, l’app del liceo “De Ruggieri” aiuta a visitare il centro storico

MASSAFRA - Scuola, territorio e innovazione. È il connubio vincente nell’era della scuola digitale e di industria 4.0. Lavorare in sinergia con le istituzioni e le aziende a più alto valore tecnologico è un lavoro necessario per la crescita dei giovani. In quest’ottica gli alunni dell’istituto superiore “De Ruggieri” di Massafra ha realizzato un’app per facilitare turisti e visitatori ad orientarsi nel centro storico di Massafra. Occasione la partecipazione al concorso “Premio Scuola Digitale”, l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale. A livello provinciale il concorso è stato organizzato dall’Istituto superiore “Pacinotti” di Taranto.

Gli alunni del liceo massafrese, guidato dalla dirigente Elisabetta Scalera, sono stati selezionati insieme a quelli di altri cinque istituti come finalisti e si sono classificati al quarto posto, ex aequo con l’Istituto superiore “Majorana” di Martina Franca e il liceo scientifico “Battaglini” di Taranto.

Diciassette gli studenti del “De Ruggieri” che hanno partecipato al concorso: Vanessa Bruno, Sabrina Carrieri, Lucrezia Carucci, Giorgia Chianca, Rosalba Chiefa, Jonathan Cuccaro, Angelica D’Agostino, Fabrizio De Pace, Francesco Festa, Carmela Grognardo, Antonio Liccardi, Matteo Lucente, Janaqi Megi, Alessia Palmisano, Christian Risi, Giada Tinelli e Alessia Velillari.

«L’app realizzata dai nostri alunni ha lo scopo di aiutare chiunque voglia visitare il centro storico di Massafra, perché è collegata a Google Maps ed indica i luoghi di interesse storico e culturale, in cui si trovano dei murales che raccontano la storia locale attraverso un QRcode», spiega la docente Francesca Leo, che ha curato questo progetto, a cui ha collaborato il professor Daniele De Vita, animatore digitale del liceo, preparando gli alunni alla realizzazione del prodotto finale anche attraverso il Pon “Cultural Heritage Days – InfoPoint”.

Il progetto si inserisce nel Piano nazionale delle arti, nato nel 2017 e voluto dal Ministero, per garantire a tutti gli alunni di ogni ordine e grado l’accesso alla

cultura e al patrimonio artistico italiano attraverso la promozione di attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali, legate ai temi della creatività e soprattutto al territorio. La Regione, inoltre ha dato seguito a questo Piano finanziando la “Street art”, che ha consentito la riqualificazione delle aree degradate e periferiche.