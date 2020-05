Mittal Taranto, lavoratori ditta Giova da due mesi senza stipendio

TARANTO - «I dipendenti della ditta Giove srl dell’appalto ArcelorMittal di Taranto non ricevono lo stipendio da due mesi».

È quanto denuncia il coordinamento provinciale dell’Usb, aggiungendo che «gran parte del sistema delle imprese che lavora nell’appalto di ArcelorMittal attende ancora il pagamento di somme importanti». Tuttavia, secondo l'Unione sindacale di base, «per la ditta tarantina che si occupa di costruzioni metalmeccaniche gli arretrati ammontano a importi di gran lunga inferiori rispetto ad altre realtà. Per questo, l’atteggiamento assunto risulta incomprensibile ed ingiustificato, e ovviamente ricade direttamente sui dipendenti».

L’Usb sostiene che i lavoratori «non hanno la possibilità neanche di mettere il carburante nelle proprie auto e raggiungere il luogo in cui svolgono l’attività professionale». L'organizzazione sindacale non esclude, «nel caso in cui dovesse cadere nel vuoto l’invito a corrispondere gli stipendi, prese di posizione decise e azioni di protesta nei confronti della ditta in questione».

Infine, l’Usb evidenzia il «contesto che desta particolare preoccupazione, in quanto negli ultimi tempi abbiamo più volte rilevato che la multinazionale continua a non corrispondere quanto dovuto alle varie aziende dell’appalto, mettendo a dura prova la sopravvivenza delle stesse e la tenuta di tutto il tessuto economico locale».