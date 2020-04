Taranto, si uccide operaio Mittal, sindacati: «Sentiva i problemi dell'azienda»

TARANTO - Un operaio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto oggi si è tolto la vita nella sua abitazione, alla vigilia del suo 44esimo compleanno e della festa del lavoro. Lo rendono noto i sindacati. L’Usb sottolinea che il lavoratore «fu affetto da un disturbo depressivo proprio durante il periodo del passaggio da Ilva ad ArcelorMittal. Per noi era un compagno, un amico, un collega, sempre in prima linea».

L’operaio «affrontava in modo intenso - aggiunge l’Unione sindacale di base - i problemi legati alla fabbrica, lottava a nostro fianco partecipando attivamente a tutti gli scioperi, assemblee e dibattiti. Ha deciso di farla finita lasciando moglie e figli a cui va il nostro cordoglio».

Per Valerio D’Alò, della segreteria nazionale della Fim Cisl, è una notizia che «ci lascia sgomenti. Il nostro giovane collega metalmeccanico lavorava in ArcelorMittal, azienda siderurgica che vaga tra i problemi del Coronavirus e l’incertezza di un futuro certo. Situazione che non aiuta affatto quanti quotidianamente operano nel suo interno. E proprio di fronte alle difficoltà contingenti, la paura di non poter garantire tranquillità ai propri congiunti ha avuto gioco facile della fragilità del giovane Alessandro».

I motivi del gesto, osserva D’Alò, «non sono interpretabili e probabilmente frutto di molteplici ragioni. Tra questi possiamo pensare che vi sia stata anche la pesante situazione che ha dovuto sopportare in questi mesi, a causa delle difficoltà legate al suo posto di lavoro. Mesi con un reddito ridotto e soprattutto la complessità di immaginare una via d’uscita, un futuro, per un uomo come Alessandro di soli 44 anni è impresa assai ardua, forse per chiunque»

IL CORDOGLIO DELLA CISL - «Un fatto che ci addolora profondamente il gesto disperato di Alessandro, il giovane metalmeccanico di Taranto di Arcelor Mittal. Siamo vicini alla sua famiglia. E’ una tragedia che ci lascia tutti sgomenti. Una sconfitta per tutti». Lo ha scritto stasera su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando la notizia del suicidio di un giovane metalmeccanico a Taranto alla vigilia della Festa del lavoro.