Coronavirus, Costa Favolosa a Taranto: l'equipaggio è in quarantena

TARANTO - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha telefonato al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci annunciando l’imminente arrivo al Porto ionico della nave da crociera Costa Favolosa, con a bordo il solo equipaggio, da sottoporsi a quarantena per il Covid-19. Lo rende noto lo stesso primo cittadino, spiegando che già questa mattina si è svolta «la videoconferenza di servizi con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la Capitaneria di Porto di Taranto, l’Operatore della nave e le Autorità sanitarie, per discutere di un severo protocollo che, tra le altre cose, non prevede al momento alcuno sbarco a Taranto, e in ogni caso non prevede alcun successivo transito del personale di bordo sul territorio comunale o alcuna permanenza presso le nostre strutture ospedaliere».

Quella di Taranto chiosa Melucci «è una Amministrazione comunale sempre solidale e pronta con chi è in difficoltà, anche quando questi viene dal mare e altri porti voltano le spalle. Ma in questa occasione, non ce ne vogliano gli sfortunati passeggeri e la compagnia di navigazione, siamo amareggiati, perché la nave poteva forse spendere la sua quarantena per esempio a Bari o in qualche scalo dove tutto l’anno, in condizioni normali, si beneficia del business di quelle crociere». Ancora una volta, conclude il sindaco, «Taranto e i tarantini dimostrano di saper rispondere meglio di altri luoghi e di altre comunità, voglio sperare che in futuro questo venga premiato dal settore. Ci auguriamo almeno, che per il tempo che durerà questa sosta, l’Armatore voglia utilizzare per quanto possibile il sistema locale delle forniture, creare ricadute fattive sulla città».