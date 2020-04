Arcelor Mittal, ordinanza emissioni: il Comune di Taranto si costituisce al Tar

TARANTO - Il Comune di Taranto si è costituito nei giudizi proposti dinanzi al Tar di Lecce da ArcelorMittal Italia e Ilva SpA in AS contro l’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci del 27 febbraio scorso che imponeva alle due società, nelle rispettive competenze, di individuare e risolvere entro 30 giorni le criticità delle emissioni e, in difetto di adempimento, di procedere entro i successivi 30 giorni alla fermata degli impianti dell’area a caldo. «La corposa memoria - sottolinea in una nota il sindaco Melucci - non vuole rappresentare una mera difesa nel processo, ma testimoniare a tutti i cittadini che questa Amministrazione comunale intende andare fino in fondo, costi quel che costi, in ogni sede giudiziaria, per la difesa della salute e dei diritti dei tarantini, affinché anche a Taranto prevalga finalmente il principio, per altro più volte ribadito dallo stesso Governo in carica, che la vita umana e la sua salvaguardia vengono prima di ogni considerazione di ordine economico». L’udienza del ricorso avanzato da ArcelorMittal e Ilva in As è fissato per il 22 aprile.

«In parallelo con questa battaglia di giustizia - aggiunge il primo cittadino - torno a richiedere a gran voce al Governo un accordo di programma, essenzialmente finalizzato al fermo delle fonti inquinanti, alla riconversione del sistema economico locale, alla riqualificazione della forza lavoro, ad un definitivo cambio di passo sulle bonifiche del territorio».

Secondo Melucci, «l'avvio della Fase 2 dell’epidemia deve coincidere con un ritorno di attenzione ai problemi di Taranto. A Roma non pensino di poter far ripartire le fabbriche secondo i soliti modelli; il mondo sta cambiando, non sono più accettabili per Taranto trattamenti dissimili dal resto del Paese e dell’Europa». «Aspettiamo che il tavolo del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) si occupi dell’Accordo di Programma sull'ex Ilva - conclude - come da richiesta condivisa da tutti gli enti locali lo scorso 5 marzo»