Carcere Taranto, negativo il tampone di un detenuto: rientra allarme Covid

TARANTO - «Ieri mattina un detenuto, ospite del carcere di Taranto dal 2018, è stato trasferito tramite 118 con procedura d’urgenza presso l’ospedale SS. Annunziata per sospetto pneumotorace e il personale Asl ha valutato prudenzialmente di sottoporlo a tampone presso la tensostruttura posta all’ospedale Moscati. Il tampone risultato negativo ha quindi consentito una diagnosi più precisa di collasso polmonare con versamento pleurico e il successivo ricovero nel reparto di chirurgia toracica». Lo rende noto la direttrice del carcere di Taranto, Stefania Baldassari, aggiungendo che «ad oggi, inoltre, nessuno tra il personale di servizio e quello degli agenti penitenziari, è stato sottoposto a screening anti-Covid. L’emergenza coronavirus ci trova comunque pronti ad ogni tipo di evenienza, ma ad oggi nel carcere dl Taranto tutto è estremamente sotto controllo». Baldassari spiega che «il carcere di Taranto da tempo ha messo in atto tutti i correttivi normativamente previsti, tesi a fronteggiare l’emergenza in atto: dal distanziamento sociale e dall’approvvigionamento di Dpi, con implementazione di auto produzione all’interno della sartoria del carcere di mascherine protettive, all’espletamento dei triage dei detenuti nuovi giunti all’interno della tensostruttura fornita dalla protezione civile, alla individuazione di una zona cuscinetto ove allocare i detenuti nuovi giunti e quanto altro previsto dai Dpcm al riguardo».