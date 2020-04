Taranto, via libera alla rimozione relitto mercato ittico in mare

TARANTO - Con decreto del commissario straordinario per la Bonifiche del Sin di Taranto, Vera Corbelli, è stata affidata la gara per l’intervento di rimozione e smaltimento del relitto del mercato ittico galleggiante nel Mar Piccolo di Taranto, affondato nel 2008, alla RTI Serveco srl/Sub Technical Edil Services srl per l’importo di circa 2,5 milioni di euro. Il Commissario ha autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto e l’avvio delle attività nel minor tempo possibile e nel rispetto delle norme emergenziali per Covid-19. Il cronoprogramma dei lavori prevede il completamento delle attività in 300 giorni.

La rimozione del mercato ittico galleggiante è parte di un’azione di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del Mar Piccolo che inizialmente non era prevista tra le azioni da realizzare dal Commissario Straordinario. L’area su cui oggi insiste il Mercato Ittico Galleggiante è considerata strategica perché qui sarà realizzato il punto di sbarco delle attività di mitilicoltura.