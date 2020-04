Coronavirus Taranto, tre pazienti guariti lasciano l'ospedale

«Sono guariti completamente tre pazienti affetti da Covid-19, ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive e Tropicali del presidio San Giuseppe Moscati, designato quale Hub Covid-19». Lo comunica l’Asl di Taranto, precisando che «due di essi sono stati dimessi in data odierna, il terzo tornerà a casa nelle prossime ore. Il dato di guarigione completa è stato confermato ieri sera, per negativizzazione da SARS-Cov-19 in due tamponi consecutivi naso-faringei come da procedura del Cts del Ministero della Salute». Si tratta di tre pazienti uomini di 47, 61 e 71 anni, di Taranto e provincia che «saranno dimessi a domicilio, dove potranno proseguire la convalescenza senza alcun rischio di contagio perché già negativizzati rispetto al virus. "Ai sentiti ringraziamenti per tutti gli operatori coinvolti, medici e infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie per il lavoro fin qui svolto - sottolinea il dott. Giovanni Battista Buccoliero, Direttore di Malattie Infettive del Moscati - si deve aggiungere una nota di merito per il team di patologia clinica dell’ospedale SS. Annunziata, che consente di avere le diagnosi di Covid-19 in poche ore, facilitando i percorsi assistenziali definiti dalla Direzione strategica dell’Asl».