Incendiate due ambulanze della federazione Misericordia di Martina Franca

TARANTO - «All’alba malviventi hanno incendiato, distruggendole completamente, due ambulanze della federazione Misericordia di Martina Franca, in servizio in città per tutti i servizi offerti dalla confraternita alla comunità, particolarmente impegnate in questa emergenza Coronavirus». Lo comunica la stessa federazione definendo l’accaduto «spregevole» e auspicando «che le forze dell’ordine riescano rapidamente a trovare i colpevoli». A quanto si apprende, le due ambulanze erano distanti l’una dall’altra, e la federazione evidenzia che si tratta "sicuramente di un atto doloso sul quale ora indagano i carabinieri».

Il presidente della federazione Misericordia di Puglia, Gianfranco Gilardi, sottolinea che si «stanno già cercando soluzioni per aiutare concretamente la consociata per riprendere rapidamente tutti gli importanti servizi svolti in questa emergenza da Coronavirus. Ci auguriamo che vi sia anche un grande moto di solidarietà da parte di tutta la comunità martinese e non solo. Ci auguriamo anche che vi sia la rapida individuazione di chi ha compiuto questo gesto insano». «I sacrifici di una vita per donare speranza al prossimo - ha concluso Gilardi - vanificati da balordi che nulla hanno a che fare con la nostra meravigliosa terra».