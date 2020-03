Coronavirus, ventilatori polmonari donati al «Moscati» di Taranto

TARANTO - L’azienda Cisa di Massafra, società che si occupa di trattamento rifiuti, ha reso da subito disponibili 4 ventilatori polmonari, ordinandone altri 6 che saranno disponibili agli inizi della prossima settimana, per il reparto di pneumologia e malattie infettive dell’ospedale Moscati di Taranto.

Lo scopo, spiega in una nota il presidente della Cisa, Antonio Albanese - è quello di «dare un contributo concreto al nostro Paese in un momento di emergenza nazionale che non ha precedenti nella storia italiana recente. Si tratta di una azione coerente con l’impegno quotidiano della Cisa di essere vicino alle persone attraverso la formula che, tramite l'unione delle diverse competenze e delle esperienze, permette di fornire risposte efficaci e di alta qualità, riducendo al minimo l’impatto ambientale ed ottimizzando i processi di produzione di energia».