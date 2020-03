Taranto, disordini durante visita Salvini: 11 persone identificate dalla Digos

La polizia ha identificato e denunciato 11 persone che la sera del 19 febbraio hanno provocato disordini in occasione della visita di Salvini nel capoluogo jonico. Numerosi i reati contestati: adunanza sediziosa, lancio di fumogeni, travisamento in pubblica manifestazione e violenza privata. Il gruppo per non dare nell'occhio si allontanò dalla manifestazione, vicino all'albergo luogo dell'evento, per posizionarsi in una strada limitrofa, alcuni con i volti mascherati. Addirittura qualcuno che stava facendo video col cellulare fu malmenato. Andato via Salvini, erano stati lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, tra cui fumogeni e una bomba carta che danneggiò un'auto parcheggiata nelle vicinanze.