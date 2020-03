Taranto, fermati con due chili di marijuana: due arresti in stazione

TARANTO - Beccati con due chili di marijuana in stazione, erano arrivati con un treno proveniente da Bari. Si tratta di due cittadini nigeriani di 34 e 30 anni, regolari sul territorio nazionale ed entrambi residenti nel capoluogo Jonico, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati fermati dalla squadra mobile di Taranto mentre si allontanavano frettolosamente dalla stazione. Insospettiti, gli agenti con l’ausilio dei colleghi della Polizia Ferroviaria, li hanno fermati per un controllo. Sin da subito, i poliziotti hanno percepito un forte odore, tipico della “marijuana”, provenire dal bagaglio dei due uomini. Il controllo dei bagagli ha permesso di recuperare quattro grossi involucri di plastica contenti marijuana per un peso complessivo di più di due 2 chili.

Le quattro buste erano nascoste sotto una notevole quantità di alimenti, alcuni dei quali anche in cattivo stato di conservazione, probabilmente con l’intento di coprire l’odore caratteristico della marijuana.

I due uomini sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura, tratti in arresto e condotti in carcere.