Taranto, nel doppiofondo della sedia nasconde sigarette di contrabbando: una denuncia

La polizia di Taranto ha controllato un circolo ricreativo di via Orsini, da tempo frequentato da giovani noti per essere abituali consumatori di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno fatto irruzione e fermato il gestore, un tarantino di 28 anni, e nel corso della perquisizione hanno trovato numerose dosi di hashish pronte per lo spaccio e 300 euro contanti. Inoltre in un doppiofondo di alcune sedie gli agenti hanno recuperato una consistente quantità di sigarette di contrabbando. il 28enne è stato denunciato.