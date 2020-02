Taranto, due arresti per droga: in manette 21enne e 40enne

TARANTO - Sono state arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Taranto due persone.

Gli agenti della Squadra Mobile, in un circolo ricreativo nel quartiere Paolo Sesto, hanno controllato il titolare, un giovane tarantino di 21anni, che era in possesso un involucro contenente dosi di cocaina. Sono stati recuperati un bilancino di

precisione, ancora sporco dei droga, e circa 500 euro in banconote di piccolo taglio probabile provento dell'illecita

attivita' di spaccio.

Il personale del Commissariato Borgo e dei "Falchi" ha invece eseguito controlli in alcuni stabili di via Machiavelli, e notato un giovane che con alcune banconote tra le mani, e' entrato nello stabile salendo al primo piano.

Cosi' gli agenti hanno controllato un 40enne pregiudicato tarantino attualmente agli arresti domiciliari, e recuperato alcuni "spinelli" di hashish gia' preparati, un bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio. Nel prosieguo della perquisizione sono stati poi trovati in un mobile della cucina altri 4000 euro in banconote e monete e altri due bilancini di precisione.