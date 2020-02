Diodato nella sua Taranto: lunedì attestato benemerenza dal Comune

Grande successo per le tappe pugliesi dell'instore tour di Diodato. Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 incontra oggi i fan della sua regione, a Bari e Brindisi, nelle Librerie Feltrinelli, mentre domani, 23 febbraio, sarà nella sua Taranto, al Centro Commerciale Porte dello Jonio. Tra i tanti omaggi dei fan, molto successo sta riscuotendo questa immagine, realizzata dall'artista Giovanni Guida, che ha disegnato il cantautore e ha intitolato l'opera 'Fai Rumore', proprio come il pezzo vincitore del Festival. Il disco di Diodato, "Che vita meravigliosa" è uscito il 14 febbraio per Carosello Records.

E il Comune di Taranto attribuirà un attestato di «civica benemerenza» ad Antonio Diodato, vincitore della 70esima edizione del festival di Sanremo con la canzone "Fai rumore» nel corso di una cerimonia che si svolgerà lunedì 24 febbraio alle ore 11 a Palazzo di Città. Nel provvedimento firmato dal sindaco Rinaldo Melucci si afferma che Diodato, pur nato ad Aosta, ha «origini di Taranto, città nella quale è da sempre vissuto e cresciuto». «Con la dedica della vittoria della più importante manifestazione canora - aggiunge il primo cittadino - ha onorato la città di Taranto, concorrendo alla crescita del bene comune e al rafforzamento dell’immagine positiva della stessa». Il sindaco Rinaldo Melucci si «augura» che la vittoria di Diodato possa «essere la prima di una lunga serie» di Taranto.