Diodato: il weekend pugliese con tre tappe dell'instore tour a Bari, Brindisi e Taranto

Tutto pronto per il weekend pugliese di Diodato, vincitore del 70esimo Festival di Sanremo, che incontrerà i fan della sua terra in ben tre tappe dell'instore tour che lo sta portando in giro nelle principali città italiane. L'artista sarà infatti domani, sabato 22 febbraio, alla Feltrinelli Village del Centro Commerciale Santa Caterina di Bari, alle 11; mentre alle 18 sarà a Brindisi, alla Libreria Feltrinelli Point di Corso Umberto I. Attesissima anche la tappa nella sua Taranto, domenica 23 febbraio: Diodato sarà infatti alle 17 alla Libreria Mondadori del Centro Commerciale Porte dello Jonio

Che vita meravigliosa è il nuovo album di Diodato, pubblicato il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, il nuovo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo.

Diodato ha vinto il 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria Big, con “Fai rumore”, un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto, dove muore ogni umanità. Con lo stesso brano ha ricevuto anche il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web “Lucio Dalla” e il “Premio Lunezia” per il valore musical-letterario.

Al primo posto nella classifica singoli di iTunes, con oltre 10 milioni di visualizzazioni del video su Youtube e oltre 7 milioni di ascolti su Spotify, con un posto fisso nella Top 5 dell'Airplay Radiofonico, il trionfo di Diodato con “Fai Rumore” rappresenta un vero e proprio plebiscito, in grado di conquistare all'unanimità pubblico e critica. Il 14 Febbraio, giorno dell’uscita dell’album “Che vita meravigliosa”, “Fai Rumore” si è guadagnata il primo posto nella classifica dei singoli FIMI/Gfk.

“Che vita meravigliosa”, brano colonna sonora del film "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek è candidata al "David di Donatello" come migliore canzone originale. Nel 2020 Diodato sarà live per la prima volta all’Alcatraz di Milano il 22 aprile 2020 e all’Atlantico di Roma il 29 aprile 2020 e il 16 maggio 2020 rappresenterà il nostro Paese all’Eurovision Song Contest nella città di Rotterdam.