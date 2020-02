Taranto, mercoledì arrivano le Sardine. Poi sarà la volta di Squinzano

TARANTO - La staffetta delle Sardine mercoledì 19 febbraio arriverà in Puglia. Il primo appuntamento è in mattinata, a Taranto, sulla banchina della Discesa Vasto in città vecchia. «Alle ore 11 - spiega una nota delle Sardine tarantine - arriverà Tina La Sardine Gigante, condotta per mano dalle sardine campane, da una delegazione di Sardine lucane e dagli operai della Whirlpool di Napoli. A Taranto, si aggiunge, «il significato è doppio, qui dopo il coraggio delle denunce ci vuole la lucidità della prospettiva. Crediamo che di fronte ai negazionismi che hanno infarcito la vicenda tarantina, sia sul fronte ambientale, sia sul fronte occupazionale e produttivo, si debba trovare una via pragmatica e concreta che indichi con certezza non solo quello che non è più prorogabile rispetto alla risposta sui bisogni di salute (bonifiche e innovazione di processo) ma anche ciò che va compiuto oggi sul piano di un modello di sviluppo economico da superare e per cui servono investimenti da compiere ora».

La staffetta ripartirà da Taranto nel pomeriggio alla volta di Squinzano dove è prevista la grande manifestazione pubblica regionale in piazza Plebiscito, a partire dalle 19.30. All’appuntamento prenderà parte anche Mattia Santori.