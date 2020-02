Sava, 100kg di fuochi d'artificio illegali nel magazzino di un negozio: una denuncia

La polizia di Manduria (Ta) a Sava nel corso di un'ispezione in un esercizio commerciale ha trovato un piccolo deposito retrostante, in cui c'erano numerosi scatoloni con materiale pirotecnico per quasi 100 chili. Il materiale è stato sequestrato perché privo di etichetta che ne attestasse la provenienza, e in alcuni casi con indicazioni non conformi alle normative. Il commerciante è stato denunciato per fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplodente e per averlo detenuto e conservato in assenza delle previste autorizzazioni.