Manduria, carabinieri forestali sequestrano 2 tonnellate di buste di plastica illegali

I carabinieri forestali di Manduria (Ta) hanno sequestrato due tonnellate di buste di plastica illegali, pronte per essere commercializzate, non conformi agli standard della normativa vigente. A finire nella rete degli investigatori è stata un'azienda di distribuzione di imballaggi, che immetteva sul mercato della provincia jonica e in quelle limitrofe le buste per la spesa, che non avevano nemmeno elementi identificativi del produttore, o marchi e diciture attestanti la loro riutilizzabilità.