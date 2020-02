Taranto, non si ferma all'alt: «ho la casa in fiamme», ma in realtà gli è scaduta l'assicurazione

TARANTO - Rocambolesco inseguimento in mattinata nelle vie del centro di Taranto: le Volanti hanno fermato fermano un'auto per procedere al controllo ma, improvvisamente, il conducente è ripartito a tutta velocità. Dopo un lungo inseguimento l'auto impatta contro altre vetture ferme nel traffico, così l’uomo viene presto bloccato dalla pattuglia. Agli agenti ha riferito che non si era fermato perché doveva correre a casa: «È scoppiato un incendio», mostrando loro alcune foto sul cellulare. Una storia che è crollata ai primi accertamenti dai quali è emerso che l’incendio, effettivamente, c’era stato, ma nella giornata di ieri. La verità invece è che l’auto era sprovvista di assicurazione e revisione. Per questi motivi il mezzo è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato denunciato per resistenza e procurato allarme.