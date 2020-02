Taranto, studenti «millennials» maestri di smartphone in centro anziani

Adolescenti «millennials» per insegnare come si usano smartphone e pc in un centro anziani di Taranto. «Gli studenti della 3°B dell’Istituto Tecnico Falanto di Talsano (sede distaccata dell’IISS Archimede) avranno il compito di insegnare, agli anziani di Piazza Grassi i segreti di smartphone e Pc», spiega in una nota l’assessore comunale ai Servizi sociali Gabriella Ficocelli.

L’iniziativa è nell’ambito di un programma di attività nei centri anziani della città, sottolinea la nota del Comune di Taranto. «Nel mese di febbraio, con la collaborazione dell’Istituto Archimede, e presto anche dell’Istituto Pacinotti, il Centro Anziani di Piazza Grassi a Tramontone, gestito dall’Associazione Troisi Project, si prepara a diventare 2.0», aggiunge l’assessora Ficocelli, che annuncia la propria presenza in Piazza Grassi alle 16.30 di martedì 11 febbraio.

«La presidente della Troisi Project, Maria Teresa Liuzzi, ha coinvolto gli studenti» e «il laboratorio - sottolinea l'assessora - sarà un luogo di scambio di esperienze, un luogo dove la generazione dei nativi digitali aiuterà gli anziani nel mondo dei tablet e degli smartphone, indispensabili per mantenere i rapporti con i figli/nipoti lontani, o anche solo per pagare una bolletta, o controllare l’accredito in banca»