Taranto, sassi contro bus: vetro in frantumi, nessun ferito

Ieri sera un bus urbano della Kyma Mobilità-Amat di Taranto è stato colpito da sassi lanciati da alcuni giovani in via Galeso, al quartiere Tamburi. Il vetro centrale del mezzo è andato in frantumi. Non si sono registrati comunque feriti. A denunciare l’atto vandalico è il presidente di Kyma-Amat, Giorgia Gira, spiegando che non si stratta della "prima volta. Nessun passeggero ha riportato lesioni, ma è solo fortuna perché ricordo a questi cittadini incivili e violenti che una sassaiola può anche uccidere».

«Ringrazio il nostro operatore - aggiunge - che con professionalità e prontezza di riflessi ha portato in sicurezza i passeggeri e richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Queste azioni violente meritano da parte di tutta la collettività una ferma condanna». La società partecipata del Comune intende «offrire a tutti i cittadini - conclude Gira - un servizio pubblico il più efficiente e sicuro possibile attraverso l’implementazione su tutta la propria flotta di telecamere di sorveglianza».