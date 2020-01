Taranto, spaccia hashish in un circolo ricreativo: arrestato 22enne

La scorsa sera i carabinieri di Taranto hanno eseguito diversi controlli in circoli privati e bar della città jonica. In particolare nel quartiere Borgo hanno ispezionato un bar in piazza Garibaldi, rilevando carenze igienico-sanitarie e violazioni della normativa sul lavoro, che hanno determinato la sospensione immediata del deposito di generi alimentari. Successivamente hanno controllato un circolo ricreativo al rione Tamburi e hanno sorpreso un 22enne che spacciava droga. Il ragazzo è stato trovato con 50 grammi di hashish e 400 euro in contanti. Si trova ai domiciliari.