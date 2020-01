Conte torna a Taranto. Sottosegretario Turco: «Decreto per il rilancio pronto»

Il premier Giuseppe Conte torna a Taranto. Lo farà - dopo le ore trascorse la vigilia di Natale tra i malati dell’ospedale Santissima Annunziata, gli operai dell’ex Ilva e i bisognosi della mensa della Caritas - a fine mese (probabilmente il 28 gennaio) per annunciare gli intendimenti del suo Governo sul futuro dello stabilimento siderurgico e, più in generale, del rilancio della città. Venerdì sera a Palazzo Chigi, Conte ha tenuto un vertice con il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ministro per il Sud Peppe Provenzano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il tarantino Mario Turco, e l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, per definire il pacchetto di interventi.

Sottosegretario Turco, a che punto è il Cantiere Taranto?

«A Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio abbiamo fatto il punto del decreto Cantiere Taranto e stabilito altre importanti misure a sostegno della riconversione economica in termini di rafforzamento della presenza universitaria, infrastrutture stradali, sanitarie, sostegno alle imprese e di nuova offerta turistica.

