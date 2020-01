Ex Ilva, Cassazione annulla senza rinvio condanna consulente accusato di falso

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, rilevando l’intervenuta prescrizione del reato, la condanna con il rito abbreviato a un anno di reclusione per falso emessa dalla Corte d’Appello di Taranto (presidente De Scisciolo, a latere De Felice e sei giudici popolari) il 30 novembre del 2017 nei confronti dell’ex consulente della Procura Roberto Primerano, coinvolto nell’inchiesta sull'ex Ilva denominata Ambiente svenduto.

L’imputato, difeso dagli avvocati Michele Laforgia e Antonio Raffo, in primo grado era stato assolto dal gup di Taranto Vilma Gilli dal concorso in disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari, e condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per due ipotesi di falso ideologico. Sentenza poi riformata in appello, con la riduzione a un anno, in quanto uno dei due episodi di falso fu dichiarato prescritto e all’imputato furono concesse le attenuanti generiche, negate in primo grado.

La Cassazione ora ha annullato senza rinvio la sentenza per intervenuta prescrizione della seconda ipotesi di falso in relazione a una perizia redatta nel 2010 (per accertare se la diossina emessa dall’Ilva avesse effettivamente avvelenato acque, terre e animali)