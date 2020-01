Faggiano, nascondeva in casa vasi e coppe del IV sec D.C: denunciato 66enne

TARANTO - I Carabinieri del Comando Stazione di Pulsano, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione del traffico illecito di beni archeologici, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel comune di Faggiano (TA) all’interno dell’abitazione di un 66enne del luogo, rinvenendo svariati reperti in terracotta (coppette e vasi) risalenti verosimilmente al IV secolo D.C..

Il prevenuto, già gravato da precedenti specifici, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato. I reperti sequestrati sono stati affidati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici Puglia – Centro Operativo di Taranto.