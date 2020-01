Taranto, marito e moglie spacciano cocaina ed eroina in casa: arrestati

I carabinieri di Taranto hanno arrestato i coniugi Salvatore Albano, di 45 anni, e Anna Chiarelli, di 41, entrambi pregiudicati, sorpresi a spacciare droga all’interno del loro appartamento del quartiere Paolo VI, in via XXV Aprile. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto dosi di eroina e cocaina pronte per essere smerciate, bilancini di precisione, materiale da confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato condotto in carcere, mentre la moglie è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente. La droga sarà analizzata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del comando provinciale carabinieri di Taranto.