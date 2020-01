Laterza, una cucciola del canile star di Striscia la Notizia

Una «cucciola» del Canile sanitario comunale di Laterza va in primo piano da martedì sera a Striscia la Notizia, il seguitissimo programma ideato da Antonio Ricci, in onda dal lunedì al sabato in «access prime time», su Canale 5. Pelo bianco, macchiata di nero intorno all’occhio destro e all’orecchio sinistro, la vispa cagnolina è stata presentata al pubblico televisivo da Ficarra e Picone, nella stessa serata di martedì subentrati a Ezio Greggio e a Enzo Iachetti alla conduzione dello storico tg satirico di Mediaset. La cucciola non ha ancora un nome, ma è solo questione di tempo: lo indicherà, infatti, il «referendum» fra “Monarchia” e “Repubblica” lanciato da Striscia sul suo sito web. Alla sua maniera: «Nessun riferimento alla situazione politica attuale, ma rivotiamo, non si sa mai» la precisazione, sorridente e intrigante, di Ficarra, imbeccato da Picone in versione assist-man.

Uno «sponsor» davvero speciale, dunque, per le meritorie attività del Canile di Laterza. «Siamo orgogliosissime di presentarvi la prossima cucciola di Striscia la Notizia che vi terrà compagnia ogni sera: come lei, tanti altri cani aspettano la loro adozione del cuore»: breve, immediato e accorato insieme, in avvio di trasmissione, l’annuncio a distanza delle operatrici di Mapia srl, l’azienda barese che da quindici mesi gestisce la struttura che in Contrada Difesella, nella campagna appena fuori dal centro abitato in prossimità dalla strada provinciale 8 che da lì scende verso il mare, svolge la doppia funzione di presidio sanitario e di rifugio (intorno ai 280 i randagi ospitati).

I cani, recuperati dai servizi dell’Asl di Taranto, sono infatti ospitati nel settore sanitario per un massimo di sessanta giorni (per identificazione, visita medica veterinaria, sterilizzazione, cura, profilassi): decorso questo termine, gli stessi cani vengono rilasciati nel territorio, oppure trasferiti nel reparto rifugio per il ricovero permanente. In attesa, appunto di adozione: l’ultima auspicata dai volontari della Dogs’ Angels, associazione che in forma gratuita e in intesa con l’azienda affidataria cura - appunto - le attività connesse all’adozione dei cani ospitati dalla struttura laertina, si riferisce a Wilbur, «meraviglioso cucciolone randagio, buono come il pane» portato in canile il giorno dell’Epifania. Una storia, la sua, insieme a molte altre affidata al racconto-testimonianza della nuova mascotte di Striscia la Notizia.