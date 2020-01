Mittal, altoforno 2: attesa decisione dei giudici. Operai ex Ilva bloccano accesso Eni

TARANTO - Un gruppo di lavoratori dell’Ilva in amministrazione straordinaria aderenti all’Usb ha occupato dalle prime luci del mattino la bretella stradale tra il siderurgico ArcelorMittal e la raffineria Eni, nei pressi del varco mezzi pesanti, bloccando l’accesso ai cancelli. Protestano per il mancato rifinanziamento dell’integrazione salariale per oltre duemila cassintegrati. Hanno occupato la sede stradale con alcune auto. Sul posto ci sono anche pattuglie della Polizia.

Intanto per i giudici è tempo di decidere. Scade oggi il termine ordinatorio per il deposito del provvedimento del Tribunale del riesame di Taranto sul ricorso dell’Ilva in As che prova a scongiurare lo spegnimento dell'Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal. Sarà concessa la proroga alla facoltà d’uso o si darà l’ok definitivo all’ordine di spegnimento? I legali dei commissari straordinari hanno impugnato la decisione del giudice Francesco Maccagnano di negare la concessione di un ulteriore termine per adeguare l’impianto alle prescrizioni imposte dal custode giudiziario. Lavori non ancora realizzati a distanza di oltre quattro anni e mezzo dall’incidente costato la vita al 35enne operaio Alessandro Morricella. Era il giugno del 2015. Un’altra sezione del Tribunale del riesame aveva concesso nel settembre scorso altri tre mesi per ottemperare alle prescrizioni, termine scaduto il 13 dicembre. Nel ricorso i legali Angelo Loreto e Filippo Dinacci hanno sostenuto che occorre altro tempo per ottemperare alle prescrizioni e che altri interventi di messa in sicurezza sono stati già realizzati tanto che nell'area dell'impianto non si sono verificati più incidenti. Secondo il giudice Maccagnano, dinanzi al quale si svolge il processo a carico dei 7 imputati (sei persone fisiche e l'Ilva in As) accusati di omicidio colposo in relazione alla morte del lavoratore, dare il via libera all'ennesimo termine intermedio costituirebbe «una palese violazione del giudicato cautelare sino ad oggi formatosi».

L’impianto resta centrale sia nel piano industriale di ArcelorMittal (che ne prevede la dismissione nel 2023) che in quello alternativo abbozzato dal Governo (utilizzo fino al 2021 e dismissione nel 2022). La fermata dell'Afo2 avrebbe come conseguenza il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per 3.500 lavoratori (compresi i 1.273 per i quali il 30 dicembre scorso è stata prorogata per altre 13 settimane la Cassa integrazione ordinaria), stando a quanto già comunicato dalla multinazionale. Ma la decisione dei giudici avrà riflessi anche sul negoziato in corso per il Siderurgico. In base a quanto stabilito dal Tribunale di Milano nella causa civile, ArcelorMittal e Ilva in As hanno tempo fino al 31 gennaio per raggiungere un accordo vincolante, con udienza fissata al 7 febbraio.

Fino ad oggi, per ragioni di sicurezza, l'impianto ha mantenuto un livello minimo produttivo di 4.800 tonnellate al giorno. Da domani, invece, le modifiche impiantistiche che saranno implementate, secondo il cronoprogramma del custode giudiziario Barbara Valenzano, «non consentiranno la successiva ripresa del normale esercizio dell'Afo2».

Per il segretario generale della Uilm Rocco Palombella «ci troviamo nelle condizioni di dover attendere una notizia che in ogni caso sarà una sconfitta. Con la fermata dell'Altoforno 2 si aprirebbero scenari drammatici da un punto di vista occupazionale e ambientale. Se invece dovesse continuare a marciare c’è chi criticherebbe la decisione dei giudici sostenendo che l’impianto potrebbe continuare a creare problemi dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. Questa situazione è dovuta al fatto che la politica ha smesso di assumersi le sue responsabilità».