Da Bari a Castellaneta per spacciare ecstasy e ketamina in discoteca: arrestato 20enne

I carabinieri di Castellaneta (Ta) hanno arrestato in flagrante un 20enne barese, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso in una discoteca del paese tarantino mentre spacciava. Con sé aveva 5,5 grammi di cocaina (22 dosi), 10,6 grammi di ketamina (53 dosi), 19 pasticche di ecstasy. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Il giovane si trova nel carcere di Taranto.