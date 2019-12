Taranto, camionista rovescia in strada 20 tonnellate di agrumi e fugge: denunciato

La polizia stradale di Taranto è intervenuta sulla SS106, alle porte del capoluogo jonico, perché un camion aveva rovesciato sulla strada 20 tonnellate di agrumi, per poi darsi alla fuga. L'accaduto aveva provocato non poche difficoltà alla circolazione: l'accesso alla strada era stato bloccato per circa tre ore per consentire la pulizia dell'asfalto. Le analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza avevano confermato che la responsabilità era di un autoarticolato di proprietà di un'azienda di trasporti di Castellaneta (Ta). Il conducente, un 63enne, è risultato privo della patente di guida perché già revocata, ed è stato denunciato anche per attentato alla sicurezza dei trasporti, in quanto rendendo l'asfalto viscido e provocando anche alcuni incidenti stradali ha messo in pericolo la salute degli altri automobilisti. Il camion già precedentemente posto a fermo amministrativo, è stato fermato per il successivo provvedimento di confisca.