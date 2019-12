Taranto, hashish tra i rami dell'albero di Natale: arrestato pregiudicato

I carabinieri di Taranto hanno arrestato un pregiudicato del posto, già ai domiciliari, sorpreso all'interno della sua abitazione con mezzo chilo di hashish. I militari hanno trovato la sostanza stupefacente nascosta tra i rami dell'albero di Natale, in mezzo agli altri addobbi e alle luci colorate. Al termine delle attività sono stati trovati anche materiali per il confezionamento. L'uomo è stato portato in carcere.