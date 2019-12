Taranto, ex Ilva: attesa per il piano del ministro Patuanelli che punta all'ecosostenibilità

TARANTO - Il governo ipotizza una ex Ilva con due altiforni e un forno elettrico: potrebbero essere questi i contenuti del piano industriale per il cosiddetto «piano B» che riguarda il siderurgico. E intanto anche gli enti locali di Taranto chiedono un incontro al premier Giuseppe Conte. La prossima settimana il giudice decide su sull’altoforno 2.

L’aria è pesante. I 4.700 esuberi annunciati da ArcelorMittal e l’approssimarsi di scadenze importanti (il 13 dicembre il responso della magistratura tarantina sulla facoltà d’uso dell’altoforno 2; il 20 dicembre l’udienza a Milano sul ricorso cautelare di Ilva in amministrazione straordinaria contro la multinazionale dell’acciaio), hanno spinto ieri i vertici di Camera di Commercio Taranto, Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Comune e Provincia di Taranto a chiedere un incontro urgente al premier Giuseppe Conte, sostenendo che «su Taranto nessuna vertenza si affronta e si chiude senza che il territorio sia preventivamente ascoltato e coinvolto. Il rinvio del tavolo istituzionale permanente, fissato per il 18 dicembre e rinviato al 17 gennaio, non è un segnale positivo».

Al presidente del Consiglio viene chiesto un vertice entro il 10 dicembre perché «l’esito dell’incontro fra Arcelor Mittal e organizzazioni sindacali desta grave preoccupazione, soprattutto con riguardo al numero sconcertante di esuberi ipotizzato dall’azienda. Naturalmente è interesse - si afferma nella nota - che la vicenda volga a positiva soluzione, ma è necessario evidenziare con la massima chiarezza che il vero negoziato non è ancora iniziato. Gli orientamenti dell’azione governativa, dall'Ilva al Cantiere Taranto devono essere preventivamente resi noti affinché la discussione possa essere simmetrica ed equilibrata».

Il dialogo tra governo, Ilva in As e ArcelorMittal dovrebbe riprendere lunedì ma i margini di ricucitura sono davvero esigui, tanto che il piano B, con un intervento diretto dello Stato tramite aziende partecipate come Invitalia, Fincantieri e Snam, prende sempre più quota come sostenuto ieri da Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali. «Quando il mercato fallisce tocca allo Stato» ha spiegato ieri il ministro. «Fino all’ultimo cercheremo la mediazione con Mittal, perché non esiste per nulla al mondo accettare non 4700 esuberi, ma nemmeno un solo esubero. Hanno vinto una gara pubblica, dicendo che avrebbero mantenuto l’occupazione - ha sottolineato l’esponente del governo Conte - se hanno sbagliato le previsioni economiche, e una multinazionale così importante, presente in tutto il mondo, che ha utili in giro per il mondo, se sbaglia le previsioni si carica il peso di quelle previsioni sbagliate. Mi auguro - ha aggiunto - che Mittal si risieda al tavolo per costruire un piano industriale più credibile di quello che era stato presentato. Lo Stato c’è - ha concluso - e il governo è disposto anche a intervenire cofinanziare eventuali interventi green che favoriscono la transizione energetica di Ilva».

Il piano attorno al quale starebbero lavorando Francesco Caio (presidente di Snam e investito dal Governo del dossier) e Claudio Sforza (direttore generale di Ilva in As) prevede l’utilizzo di due altiforni e un forno elettrico alimentato a «Dri» per rilanciare la produzione siderurgica Taranto. Un piano non dissimile da quello di ArcelorMittal che però vuole mantenere in funzione Afo1 e Afo4 per una produzione da ciclo integrale da 4,8 milioni di tonnellate, aggiungendo 1,2 milioni di tonnellate dal forno elettrico. Il governo pare invece intenzionato a rifare l’altoforno 5, il più grande d’Europa, da affiancare all’altoforno 1, rifatto di recente, una soluzione che garantirebbe di portare la produzione da ciclo integrale a quota 6 milioni, consentendo di limitare gli esuberi anche in previsione dell’installazione di un altoforno ibrido.